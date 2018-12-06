6 أعضاء بالكونغرس يقدمون مشروع قرار يُحرج ترامب ويدين ابن سلمان بقتل خاشقجي وتدهور الاوضاع الانسانية باليمن
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جرينتش+2 03:08
مرور عام على قرار ترامب المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي

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