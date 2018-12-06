لا تشكل خطراً.. العثور على قنبلة في وادي الوالة

قال محافظ مأدبا حسن القيام انه عُثِر صباح اليوم الخميس، على قنبلة في وادي الوالة بالقرب من محطة الوالة الزراعية.

وقال القيام، انه فور التبليغ عن القنبلة تم استدعاء الأجهزة الأمينة المختصة للتعامل معها وفق الأصول، مؤكدا أنها لا تشكل أي خطر.