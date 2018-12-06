شعب تحت المطر.. مئات المواطنين يعتصمون قرب الدوار الرابع ضد نهج الحكومة الاقتصادي

اعتصم مئات المواطنين مساء اليوم الخميس، بالرغم من غزارة الأمطار، في ساحة بالقرب من منطقة الدوار الرابع، حيث مقر رئاسة الوزراء، احتجاجاً على نهج الحكومة الاقتصادي، ثم تجمهروا في الشارع القريب من الساحة.

وقد بدأ المعتصمون احتجاجهم في ساحة مستشفى الأردن ضد قانون ضريبة الدخل المعدل وارتفاع الأسعار، ودعوا للتوجه إلى الدوار الرابع، ولكنهم اتجهوا بعد ذلك إلى الشارع الرئيسي الممتد من تقاطع منطقة الشميساني إلى الدوار الرابع، مما أدى إلى تعطل حركة السير، بينما قدم سائقو سيارات قريبة من الاعتصام مشروبات ساخنة للمعتصمين.

ووسط تدافع بعض المعتصمين للوصول إلى الدوار الرابع، أغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المحيطة بهم تجنبا لوصولهم إلى المنطقة القريبة من رئاسة الوزراء.

هذا وقد اشعل معتصمون النار في محاولة للحصول على الدفء في ظل أمطار غزيرة ورياح نشطة بسبب المنخفض الجوي الذي يتأثر به الأردن حالياً.

وقال أحد المعتصمين إن مشاركته “واجب وطني لرفض قانون ضريبة الدخل”، بينما ذكر آخر انه جاء ليحتج ضد ارتفاع الأسعار وللمطالبة بمكافحة الفساد.

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