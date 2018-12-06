حساء الدجاج ومرق العظام اهم العلاجات لنزلات البرد والانفلونزا

توصلت دراسة طبية حديثة، إن حساء الدجاج علاج فعال لنزلات البرد، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن هذا العلاج الشعبي القديم، يحارب الإنفلونزا، من خلال المساعدة على التخلص من احتقان الأنف.

وذكرت الدراسة، أن “تناول أي نوع من الطعام خلال الشعور بالمرض يفيد الجسم، وتنصح بأن تأكل أي شيء تسطيع تناوله أو أي شيء ترغب به، وانه عندما نعاني من المرض، نشعر في كثير من الأحيان بعدم الرغبة بتناول الطعام، وهذا يزيد من حالتنا المرضية سوءاً، فالطعام يمدنا بالطاقة التي يحتاجها جسمنا لمحاربة الأمراض”.

واضافت الدراسة انه ” سواء كان حساء الدجاج أو أي نوع آخر من الطعام، فالهدف الرئيسي يجب أن يكون تزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للتغلب على أي مشكلة صحية، وتوصي الدراسة ايضاً بمرق العظام، لأنه غني بالمكونات المفيدة، وخاصة لاحتوائه على العناصر الخمسة الرئيسية: الكالسيوم والمغنزيوم والصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم”.