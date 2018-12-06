بوش الأب يوصي بدفن شيئاً من ذكريات خدمته العسكرية معه

مرة يحمل صورته الشخصية، وأخرى صورا لشخصية سوبرمان الخيالية، وأخيرا أبى إلا أن يرافقه إلى قبره، ليختتم الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج بوش” الأب حياة من العلاقة الغريبة مع الجوارب بنهاية أشد غرابة.

وقال “جيم ماكغراث” المتحدث باسم عائلة “بوش”، إن جثمان الرئيس الأمريكي الـ41 سيوارى الثرى وهو يرتدي جوربا يجسد سنوات خدمته في الجيش وربطة عنق حمراء.

ويحمل الجورب السماوي اللون رسما لسرب طائرات تحلق إلى أعلى، فضلا عن شعار القوات الجوية، وفق صورة نشرها “ماكغراث” على حسابه في موقع “تويتر”، يوم الإثنين الماضي.

وقال “ماكغراث”: “سيُنقل جثمان الرئيس الأمريكي الـ41 لمثواه الأخير وهو يرتدي الجورب الذي يشيد بحياته، بدءا من مشاركته في الحرب كطيار بحري يبلغ من العمر 18 عاما”.

وسُجّي جثمان “بوش” الذي توفي عن عمر تجاوز 94 عاما، في الكابيتول (مقر الكونغرس) بواشنطن، ملفوفا بالعلم الأمريكي، استعدادا لمراسم تكريم وطنية رسمية.