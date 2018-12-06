المسرح .. والثقافة الديمقراطية

عبر مسيرة التاريخ الانساني كان الاردن موطنا للحضارة والمدنية، وكان فجر الديمقراطية المبكر قد انبلج من بين شواهد مدرجاته ومسارحه، التي تمتد على مساحة خريطة الوطن الجغرافية من اقصى الجنوب مرورا بوسطة وصوب شماله، يؤذن في الناس لقيم الديمقراطية والحرية، وكانت عمان –فيلادلفيا – وام قيس وجرش والبتراء معالم بارزة للعيان على عظمة هذه الحضارات التي سادت على مر الزمن ثم بادت.

لقد لعب المسرح فيها دورا هاما وحيويا في بناء الانسان وقيم الانسانية النبيلة التي لاتزال خالدة حتى يومنا هذا، حيث كان للمسارح رسالة للتوعية والتهذيب، وابداعا للافكار الجديدة.. كان جسرا للتواصل الانساني يصنع رايا ويوقظ الضمائر ويغذي الروح ويعرض مطالب لمشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية واخلاقية.. كان الحوار السلمي طريقا للولوج الى السلم المدني ، وكان الحوار يخلق التفاعل المتبادل المشترك بين الجمهور والفنانين والمثقفين والفلاسفه.ظ كان النقد والتوجية المباشر يكون حالة لثقافة جديدة لنهج الديمقراطية .

من هنا فان مسارحنا يجب ان تكون امتدادا لماضينا التليد تعمل على تثقيف الجمهور وتوجية الراي العام وادماج المواطن في الاهتمام بالقضايا العامه، وقبل هذا وذاك ان يكون المسرح مراة صادقة للمجتمع يعكس الهموم اليومية للمواطن وليس مجرد ملتقى للضحك والتهريج.

لدينا هامش من حرية التعبير لابأس به ولدينا اناس يتحملون النقد ولدينا قيم عربية اصلية نعتز بها ونفاخر الدنيا بها، في نفس الوقت لدينا بنية تحتية للعمل المسرحي من مبانٍ ودور عرض وخلافة، ولدينا فنانون وقامات فنية عالية ولدينا كتاب في هذا الشأن يشار لهم بالبنان عليهم ان ينهضوا ويشمروا عن سواعدهم للعمل على ترسيخ ثقافة ديمقراطية تعمل على طرح القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل جرأة و باسلوب حضاري يساعد على ايجاد ردود فعل لحل هذه المشاكل التي تؤرق المجتمع وتعمل على خلق حالة من الوعي بسلسلة الحقوق والواجبات، وهذا هو اوج وذروة النهج الديمقراطي.

وزارة الثقافة ووزارة التنمية السياسيه عليهما جانب الدعم المالي والمعنوي، فالمسارح تغير في الناس وتؤثر فيهم اكثر ما تقوم به المدارس والجامعات، وصدق القائل : اعطني مسرحا اعطيك شعبا مثقفا .