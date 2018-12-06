الأمانة تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية وتنشر ارقام هواتفها للمراجعة

دعت أمانة عمان المواطنين للاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي 5359970 / 06 أو 06/5359971 و 0798166789 ، للإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظة يتم رصدها ، أو مراجعة مديريات مناطق الأمانة ، خلال المنخفض الجوي المتوقع.

وأعلنت الامانة حالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه) استعدادا للحالة الجوية المتوقعة اليوم الخميس ليلا وغدا الجمعة والتي يصاحبها شدة سرعة الرياح ، وتوقع تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة شمال ووسط المملكة ، وفقا للتنبؤات الجوية.

واهابت بالمواطنين القاطنين بالاودية او مجاري السيول الابتعاد عنها، علما ان امانة عمان تتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع الحكام الاداريين ، وفقا لنائب مدير مدينة عمان للمناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة .

واكد الطراونة ان كوادر الأمانة وآلياتها على جاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي، موضحا ان هناك متابعة لمناهل تصريف مياه الأمطار على الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق.

ودعت الامانة الى عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة بالتساوي مع توجيه دعوة بعدم استغلال طوابق الخدمات بالتساوي للسكن ، حيث أن غالبية الملاحظات والمشاكل التي يتم التعامل معها سنويا خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مزاريب مياه الامطار بشكل غير قانوني على شبكات الصرف الصحي ما يتسبب بحدوث فيضانات لعدم قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

كما أهابت بإزالة الأجسام الخفيفة والمتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء خلال فصل الشتاء .

ودعت المقاولين وأصحاب المباني الانشائية الى تجنب وضع المواد الانشائية بشكل يتسبب بانجرافها الى مناهل تصريف مياه الامطار .