هل بدأ تصنيع الاسلحة بالضفة.. الاحتلال يضبط سلاحاً محلياً ببلدة السموع

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت 22 فلسطينياً، بينهم نشطاء وكوادر في حركة حماس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، عن العثور على سلاح من صنع محلي في بلدة “السموع” جنوبي الخليل .

وفي السياق ذاته، وأفاد مراسلوا “قدس برس”، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس حسام أنيس حرب (58 عاماً) من منزله في قرية “إسكاكا” شرقي سلفيت (شمال القدس المحتلة)، والأسير المحرر عزيز فتاش وكمال حرب من منزليهما في مدينة سلفيت، وسعد مرعي من بلدة “قراوة” بن حسان غربي سلفيت.

كما اعتقلت الشاب صلاح دراغمة (20 عاماً) والأسير المحرر رامي أيمن شريدة (28 عاماً) من منزليهما في مدينة طوباس (شمالا)، والشاب مؤمن رسلان عريض من منزله في ضاحية شويكة شمالي طولكرم (شمالا) و تسجيلات كاميرات المراقبة من مطعم الصباح في الحيْ الغربي بمدينة طولكرم.

وفي مدينة قلقيلية (شمالا)، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من محمد وضّاح عناية وياسر نوفل من بعد مداهمة منزليهما في المدينة .

واعتقل جنود الاحتلال الشابيْن وليد نصار الأمير وأسامة فراس التميمي من قرية “دير نظام” شمالي غرب رام الله (شمالا) والشاب وعد فقها، سكرتير اللجنة الرياضية في مجلس طلبة جامعة بيرزيت من منزله داخل حيْ “عين مُنجد” بمدينة رام الله.

وطالت الاعتقالات أيضا علي عبيات وعماد علي عبيات من بلدة “فصايل” شمالي أريحا (شرقا)، وثائر خالد مطير من مخيم “قلنديا” للاجئين شمال القدس المحتلة، والطفل عيسى عماد الطيطي، وخالد بدران جوابرة من مخيم “العروب” للاجئين الفلسطينيين شمالي الخليل، ورامي أبو شعيرة من مخيم “العزة” للاجئين الفلسطينيين شمالي بيت لحم (جنوبا).

وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة الأسرى المحررين، حيث اعتقلت الأسير المحرر عاطف رباع من يطا جنوبي الخليل أثناء مروره على حاجز “الكونتينر” العسكري، قرب بيت لحم، كما تم استدعاء الأسير المحرر قصي عيسى من بلدة “الخضر” جنوب بيت لحم للمقابلة وتفتيش منزل الأسير المحرر جمال داود، ومصادرة مركبة الأسير المحرر ماهر الأطرش في حلحول شمالي الخليل

وفي القدس المحتلة، اعتقلت سلطات الاحتلال الليلة الماضية، فلسطينياً بدعوى إلقائه حجارة على مركبة إسرائيلية لمستوطنين وأخرى للشرطة في بلدة سلوان جنوبي المدينة، دون الكشف عن هويته.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حملات اعتقال ودهم يومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بشكل يومي، في خطوة تهدف إلى التضييق على المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة إخماد أي مقاومة للاحتلال.