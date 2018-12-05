منخفض جوي يصحبه الرعد والبرد مساء غد الخميس وصباح الجمعة

تتأثر المملكة غدا الخميس بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتسود أثناء النهار أجواء باردة وغائمة جزيئاً إلى غائمة، مع هطول المطر بين الحين والآخر في العديد من مناطق المملكة،ويتوقع في ساعات المساء والليل أن تكون الهطولات غزيرة على فترات، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية أن الرياح تكون غدا الخميس في ساعات الصباح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتثير الغبار في مناطق البادية وفي ساعات المساء تتحول إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وافادت الدائرة انه سيحدث اليوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا، مع وجود فرصة ضعيفة خلال ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون الأجواء باردة ليلا في معظم مناطق المملكة وغائمة جزئيا، ويتوقع سقوط زخات من المطر في المناطق الجنوبية، تمتد في ساعات الليل المتأخرة لتشمل أجزاء مختلفة من المملكة، والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى المملكة يوم الجمعة تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع استمرار هطول المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الغربية، ويتوقع أن تكون الهطولات أثناء النهار غزيرة على فترات في شمال ووسط المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح تكون غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

اما السبت فيطرأ ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتبقى الفرصة مهيأة خلال النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط المطر وتتناقص كميات الغيوم تدريجياً ويميل الجو إلى الاستقرار، ويحتمل تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة في العديد من مناطق المملكة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة في عمان اليوم الأربعاء من 7 الى 13 درجة مئوية والمناطق الوسطى 9 الى 16 درجة مئوية والجنوبية 7 الى 12 درجة مئوية والشمالية 9 الى 15 درجة مئوية وفي العقبة من 15 الى 25 درجة مئوية.