ضبط لحوم منتهية الصلاحية واخرى مستوردة باسم بلدية في ألمفرق

ضبطت كوادر الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى اليوم كمية من اللحوم الفاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المحال التجارية في المنطقة.

وبين مدير الدائرة الصحية في البلدية خالد الشلبي لـ (بترا) ان كوادر الدائرة ضبطت كمية من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ، وأخرى مختومة على انها لحوم بلدية(ختم أخضر) ليتبين أنها لحوم مستوردة، موضحا ان الختم المستخدم هو الحبر الطبي الاخضر.

وقال الشلبي انه تم اتلاف الكميات الفاسدة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة،وحررت مخالفات بحق صاحب المحل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وقال رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي ان البلدية لن تتهاون على الاطلاق مع المخالفين الذين يمارسون مثل هذه الاعمال غير القانونية التي تضر بصحة المواطن، لافتا الى استمرار الجهود وجولات الرقابة الميدانية على الاسواق لضبط المخالفين ومنع بيع السلع المنتهية في المحال والاسواق والتجارية.