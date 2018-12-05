التنفيذ القضائي يلقي القبض على 81 مطلوباً بقضايا مالية وجنائية

ألقت إدارة التنفيذ القضائي القبض على 81 مطلوباً بقضايا مالية وجنائية مختلفة.

وكان أبرز من تم إلقاء القبض عليهم شخص بحقه خمسة طلبات بقيمة مالية تجاوزت 270 ألف دينار، وآخر بحقه ثمانية طلبات عن قيمة مالية 131 ألف دينار.

وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام فإن الجهود المستمرة في متابعة الأشخاص المطلوبين والتي ينفذها العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، ومن خلال شعبة المتابعة في الإدارة ومختلف الأقسام المنتشرة في المملكة، وخلال الاسبوع الماضي ، قد أدت إلى إلقاء القبض على 81 شخصا من المطلوبين بعدة طلبات للجهات القضائية عن قضايا مالية كبيرة وجزائية.

وأوضح الناطق الإعلامي أن جهود المتابعة قد أسفرت عن إلقاء القبض اشخاص بحقهم طلبات وصلت لدى البعض إلى 20 طلباً، وكان أحد الذين ألقي القبض عليهم متواريا عن الانظار منذ عام 2013 وبحقه 13 طلبا وآخرين بحقهم طلبات مالية بمبالغ كبيرة بعشرات الآلاف.