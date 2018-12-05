إدارة ترامب تستميت لاستصدار قرار اممي بادانة "حماس والجهاد" وتضغط على عدة دول عربية واوروبية لهذه الغاية
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جرينتش+2 03:34
التنفيذ القضائي يلقي القبض على 81 مطلوباً بقضايا مالية وجنائية

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