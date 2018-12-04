ضمن الحالة الثورية المتصاعدة بالضفة.. استشهاد الشاب محمد حبالي برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبالي (22) عاماً من مخيم طولكرم، برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي لمدينة طولكرم بالضفة المحتلة

وأفادت مصادر طبية بأن الشاب حبالي قد استشهد بعد إصابته بعيار ناري في الرأس والأطراف السفلية.

وكانت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة اقتحمت عدة أحياء في المدينة وتمركزت في الحي الغربي منها وسط إطلاق كثيف للعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عدد من منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا.

وكانت هذه القوات اقتحمت المدينة عند الساعة الثانية فجرا وبدأت بحملة مداهمات وتفتيش للمنازل المواطنين هناك، عرف منها منزل عائلة الأسير المحرر “محمد ناصر الشنار” ومنزل عائلة “محمود العامودي”.

وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الاسير المحرر سامر شراب من بلدة عورتا جنوب المدينة، وتسليمة بلاغا لمقابلة في مقر مخابراتها في مركز حوارة العسكري.

كما أعتقلت قوات احتلالية أخرى الطالب في كلية الاعلام في جامعة النجاح “نصير رضوان ابو ثابت” بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وفي مخيم الفارعة شمال المدينة داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب ” زكريا عليان” والشاب “يوسف ولويل واعتقلتهما. وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية أعتقل الشاب “سليم الرجبي” من منزله في جبل جوهر، والأسير المحرر “محمود عبد العفو العملة” من منزله في بلدة بيت أولا شمالا، والطالب في جامعة الخليل المحرر “محمد إبراهيم نجاجرة” بعد مصادرة هاتف محمول وجهاز حاسوب من منزله في بلدة نَحالين غرب بيت لحم.

وفي رام الله أعتقل الشابان “أحمد عبد الخير” و”يحيى علي” من منزليهما في قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، والشاب “محمد فوزي الشلبي” من منزله في قرية المزرعة الشرقية شمال شرق المدينة.

وفي منطقة القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة حزما شمال شرق المدينة طالت اربعة من الشبان بعد مداهمة منازلهم و تفتيشها بالكامل و هم ” محمد ثائر أبو خليل”، “جابر أحمد صلاح الدين”، “عاصم ناصيف سعيد”، و”عبد الرحمن أسامة الخطيب”.