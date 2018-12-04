خلال شهرين.. معبر جابر يشهد عبور 138 الف مسافر بين قادم ومغادر

تمكنت دائرة الجمارك، من إحباط تهريب 465 كرتونة سجائر، من سورية إلى الأردن، عبر معبر جابر – نصيب، وفق ما ذكرت الدائرة في بيان، اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان، أن مركز حدود جابر قد شهد ما يقارب 138 ألف مسافر بين قادم ومغادر منذ تاريخ افتتاحه في الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما بلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة من وإلى المملكة ما يقارب 59 ألف مركبة وألفي شاحنة تم التعامل معها بكافة الإجراءات من تفتيش وجوازات خلال مدة زمنية بسيطة.

أما بخصوص البيانات الجمركية، فقد أشار البيان إلى أن عددها بلغ 1673 بيانا تم تنظيمه بالمركز و182 بيانا خارج عن طريق المركز.

ونقل البيان عن مدير عام الجمارك، اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، تأكيده أن “دائرة الجمارك بالتعاون مع إدارة المركز أعدت خطة مسبقة واتخذت إجراءات استثنائية للتعامل مع عدد المركبات والمسافرين، تضمنت تعزيز المركز بكوادر بشرية مؤهلة قادرة على إنجاز الأعمال الجمركية المختلفة بسهولة ويسر “.