مصدر دبلوماسي اردني يعلن ان زيارة ابن سلمان للاردن لم تكن مقررة أساسا لان العلاقة بين عمان والرياض فاترة جدا 
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حزب الله قيد الاستنفار.. الجيش الإسرائيلي يباشر عملية لتدمير انفاق قال ان الحزب حفرها داخل اسرائيل/ فيديو

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