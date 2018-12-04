إسرائيل تتهم القيادي الحمساوي صالح العاروري بمساعدة حزب الله في حفر الأنفاق

اتهم صحفي اسرائيلي اليوم الثلاثاء، عضو المكتب السياسي لحركة حماس “صالح العاروري”، بمساندة حزب الله اللبناني في حفر الأنفاق على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال يوني بن مناحيم عبر صفحته على تويتر، إنّ نائب اسماعيل هنية، هو همزه الوصل بين حماس وحزب الله، ويقطن في الضاحية الجنوبية بالقرب من حسن نصرالله.

وأضاف، أنّ العاروري نقل قدرة حماس الهندسية في بناء حزب الله للأنفاق، التي تخترق الأراضي الإسرائيلية.

وأشار نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنّ التقنيات التي نجح في استخدامها النظام الأمني الإسرائيلي، بالتعامل مع انفاق حماس في قطاع غزه، ساعدت بشكل كبير في اكتشاف انفاق حزب الله المخترقة في الشمال.