مصدر دبلوماسي اردني يعلن ان زيارة ابن سلمان للاردن لم تكن مقررة أساسا لان العلاقة بين عمان والرياض فاترة جدا 
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جرينتش+2 09:31
مصدر دبلوماسي اردني يعلن ان زيارة ابن سلمان للاردن لم تكن مقررة أساسا لان العلاقة بين عمان والرياض فاترة جدا 

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