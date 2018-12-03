هل اقتربت معركة إدلب.. النصرة وداعش يدفعان بقوات ازبكية وشيشانية وتركستانية ضخمة إلى جبهات حماة واللاذقية
أهم العناوين
جرينتش+2 03:22
صحيفة اندبندنت تكشف تفاصيل جديدة حول العملية الفاشلة للمجموعة الإسرائيلية بغزة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني