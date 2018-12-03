هل اقتربت معركة إدلب.. النصرة وداعش يدفعان بقوات ازبكية وشيشانية وتركستانية ضخمة إلى جبهات حماة واللاذقية
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جرينتش+2 03:23
بعد احتجازه لمدة أسبوع.. الشرطة الاسرائيلية تفرج عن محافظ القدس

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