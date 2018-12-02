وزير الخارجية الامريكي يبرئ ابن سلمان من دم خاشقجي.. فما هو الثمن ؟؟

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، امس السبت، إنه قد اطلع على التقارير الاستخبارية بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

ونقلت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، عن بومبيو قوله، إنه “بعد إطلاعي على التقارير الاستخبارية خرجت بخلاصة أنه لا علاقة لابن سلمان بقتل خاشقجي”.

وتأتي تصريحات بومبيو، على الرغم من أن التقارير الاستخبارية، كانت معاكسة لما صرح به، إذ ذهبت إلى أن ابن سلمان متورط على الأغلب وفق ما خلصت له، بحسب ما سربته الصحف الأمريكية.

وعلقت “سي أن أن” على تصريحات بومبيو بأنها تضاعف من دعم بلاده للسعودية، وامتنع عن التعليق على تقييم لوكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، متورط في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي مقابلته مع الشبكة على هامش قمة مجموعة العشرين، أشار بومبيو مرة أخرى إلى عدم وجود أدلة مباشرة تربط بين الأمير محمد بن سلمان وقتل خاشقجي.

وسبق أن نشرت وسائل الاعلام في مشارق الارض ومغاربها النص الكامل لتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الذي تحدثت من خلاله عن التقرير الذي أصدرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إزاء قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي يعزز المزاعم التي تقضي بتورط ولي العهد السعودي في هذا الاغتيال الذي هز العالم.

ونقلت الصحيفة أنه وفق “سي أي إيه”، أرسل ابن سلمان، ما لا يقل عن 11 رسالة إلى أقرب مستشاريه أثناء وبعد الساعات التي سبقت وفاة الصحفي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما يعزز تورطه بشكل مباشر بالقضية.

وقال بومبيو: “لقد قرأت كل المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة”، مضيفا: “وعندما يتم ذلك، عندما تنتهي من هذا التحليل، لا يوجد دليل مباشر يربطه بقتل جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق، إنه بيان مهم ، وهو تصريح نعلنه اليوم”.

وعندما سئل عما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية لديها ثقة عالية في تورط ولي العهد السعودي، قال بومبيو: “لا يمكنني التعليق على المسائل الاستخباراتية”.