وزارة التربية توزع بطاقات الجلوس للمشتركين في شتوية التوجيهي غداً

تبدأ وزارة التربية والتعليم يوم غد الاثنين، بتوزيع بطاقات الجلوس على الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية المقبلة، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد.

ويتقدم للامتحان، الذي تبدأ جلساته في الخامس من شهر كانون ثاني المقبل وتنتهي في التاسع عشر من ذات الشهر، نحو 73104 مشتركين ومشتركة لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية، وتبدأ الجلسة الأولى الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

و دعا الجلاد في تصريح صحفي اليوم الاحد، المشتركين في الامتحان مراجعة أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم التي سجلوا فيها للحصول على بطاقة الامتحان.

واوضح ان الامتحان سيعقد في 688 قاعة، موزعة على 249 مدرسة في المملكة، مبينا أنه تم كذلك تخصيص قاعة احتياط في كل مديرية للتربية والتعليم.

ويتقدم للامتحان 189 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة، موزعين بواقع 53 من الصم، و40 كفيفا، و30 من ذوي الاعاقة الحركية، و26 من طلبة الشلل الدماغي، إضافة إلى 29 من ضعاف البصر،و11 مشتركا ومشتركة من الحالات الخاصة الاخرى.

كما يتقدم للامتحان 20 مشتركا في مراكز الاصلاح و التأهيل و مراكز الاحداث موزعين على 6 قاعات.