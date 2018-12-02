بدعوى ان احتجاجاتهم ليست سلمية.. الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارىء لمواجهة اصحاب السترات الصفراء
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جرينتش+2 04:28
وزارة التربية توزع بطاقات الجلوس للمشتركين في شتوية التوجيهي غداً

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