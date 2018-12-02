وئام وهاب يُعرض بوالد ووالدة سعد الحريري ويتهمه بمحاولة اغتياله/ فيديو

شهدت بلدة الجاهلية ، مسقط رأس رئيس حزب التوحيد وئام وهاب ، حالة كبيرة من التوتر بعد قدوم دورية لفرع المعلومات اللبناني معززة بآليات لاحضار وهاب بالقوة ، وذلك بحسب وكالات لبنانية .

مرافقوا وئام وهاب منعوا عناصر الدورية من الاقتراب من منزله ، الأمر الذي أدى لوقوع اشتباك نتج عنه وفاة أحد مناصري الأخير .

وتقول الوكالات إن عناصر الدورية اللبنانية حضروا ملثمين ، وهذا ما أثار التوتر ليقوم أحد مرافقة وهاب بإطلاق النار وحصول الاشتباك .

مصادر في الجيش اللبناني قالت لقناة الجديد ، أن الجيش لم يقفل الطرقات باتجاه بلدة الجاهلية ، بل اقتصر عمل الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة على تعزيز مواقعها واتخاذ تدابير أمنية .

وكان وهاب قد خاطب مناصريه عبر تسجيل صوتي ودعاهم إلى النزول للشوارع ، وقال في التسجيل ” “مكتب المعلومات عم ينتهكوا حرماتنا ويفوتوا ع بيوتنا. هذا ليس تبليغًا هذا قرار من سعد الحريري بقتلنا. إذا الدروز من السويداء الى حاصبيا بيقبلوا هيك ما عندي مانع أنا ” .

وحضرت القوة الأمنية اللبنانية إلى المنطقة بعد تعذر تبيلغ وهاب بضرورة المثول إلى القضاء لاستجوابه بعد قيام محامي في تيار المستقبل برفع دعوة قضائية ضده على خلفية تصريحاته الأخيرة ضد الحريري .

واعتبر وئام وهاب أن قدوم الدورية الأمنية زعزعة للاستقرار متهماً، في تصريح للجديد ، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ومدّعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالتخطيط لاغتياله “.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اللبناني قد سربوا شريط فيديو أظهر وئام وهاب ضمن جلسة خاصة وهو يهين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري دون أن يسميه ، وذلك على خلفية التظاهرات والشتائم التي نفذها مؤيدو الحريري ضده خلال اليومين الماضيين .

وكان الوزير السابق وئام وهاب قد هاجم رئيس الحكومة سعد الحريري متهماً إياه بـ”سرقة المال العام ونهب ثروات الدولة لسد عجزه”.

وقال وهاب في تصريحات نشرها على مواقع التواصل أن المعادلة بيننا وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هي التالية: “يتوقف عن نهب المال العام نتوقف عن مهاجمته، وبدون ذلك سنستمر في فتح ملفات النهب التي تقودها العصابة المحيطة به”.

وتابع قائلاً “لو قام أحد الأشخاص بسرقة حوالي 50 ألف ليره لتوفير حاجيات عائلته، كان سيتم تحويله جناية ويتم سجنه خمس سنوات وشتتوا عائلته، أما إذا واحد مسؤول مثل الحريري ينهب مئات الملايين يحترمونه أكتر ويخافون منه، هل من احد يشرح لي ذلك؟”

وأثارت تصريحات وهاب موجة غضب لدى أنصار (تيار المستقبل) الذين عمدوا إلى إحراق الإطارات وإغلاق الطرقات التي تؤدي إلى الجبل في منطقة “الجية” ليل أمس الأول ، مستخدمين عبارات وشتائم ضد وئام وهاب ، ما دفع الأخير للرد .

يا عيب الشوم عليك يا وئام وهاب. يهاجم سعد الحريري في جلسه خاصه pic.twitter.com/6zmHDsAOfD — Seymour Butts (@Seymour96636778) November 28, 2018