نزلاء السجون يختارون ممثلين عنهم في مجالس ترعاهم وتعنى بشؤونهم

أنهى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في 16 مركزا اختيار ممثليهم في مجالس النزلاء، والتي ضمت أعضاء بمسمى مندوبي النزلاء وبعدد من 20 الى 30 نزيلا في كل مجلس من المجالس في مراكز الإصلاح والتأهيل .

وقالت مديرية الأمن العام في بيان اليوم الاحد، ان هذه الخطوة تأتي لتمكين النزلاء من التواصل فيما بينهم ومع إدارة المراكز، وعرض ما يهمهم من أمور تتعلق باحتياجاتهم ومطالبهم ومقترحاتهم خلال فترة تأهيلهم التي يقضونها داخل مركز الإصلاح والتأهيل بحيث يلتقي المجلس المنتخب من قبل النزلاء بشكل شهري مع مدير المركز، وعلى نحو أسبوعي فيما بينهم، وبذلك يتحقق لإدارة المركز التعرف بشكل مباشر على مطالب واحتياجات النزلاء من جهة ويتمكن النزلاء من إيصال مطالبهم بشكل جماعي ومنظم من جهة أخرى .

وتضم العضوية في مجالس النزلاء مندوبين عن كل مهجع يترشحون للمجلس طوعا لتمثيل زملائهم، وتتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وبإجراءات محددة ومعلنة للنزلاء وإعلام لهم عن نتائج الاقتراع .

ولا ترتب عضوية المجلس أي امتيازات لمندوبي النزلاء، حيث أن الهدف منها تعزيز دور النزلاء بالمساهمة في توفير بيئة إصلاحية تناسب احتياجاتهم، وتنظيم عملية المتابعة والتواصل بين القائمين على العملية الإصلاحية والمستهدفين منها، ويتم تنفيذ المطالب من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها ما يتطلب مخاطبات للجهات الشريكة في العملية الإصلاحية.

وعلى صعيد متصل، انتج فريق مسرحي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أولى اعماله الفنية تأليفاً وتمثيلاً وإخراجا وبإشراف مخرج مسرحي من وزارة التنمية الاجتماعية، وهي عبارة عن مسرحية توعوية هادفة بعنوان “نار” تبين مخاطر المخدرات، حيث ستقوم الفرقة بعرضها أمام النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل كافة .