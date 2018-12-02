قائد قوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط يلقى حتفه في البحرين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الفريق بحري سكوت ستيرني، عثر عليه متوفيا بمقر إقامته في البحرين.

وقال قائد العمليات البحرية للبنتاغون، الأميرال جون ريتشاردسون، في بيان نعي مصور نشره مساء امس السبت، إن ستيرني، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، عثر عليه ميتا في مقر إقامته بالمملكة.

ولم يوضح ريتشاردسون سبب وفاة ستيرني، إلا أنه أشار إلى أن من غير المشتبه حتى الآن أن وفاته ناجمة عن عنف، لافتا إلى أن لجنة التحقيقات الجنائية للبحرية الأمريكية والداخلية البحرينية تتعاونان لإجراء التحقيق في الحادث.

كما ذكر ريتشاردسون أن نائب ستيرني، اللواء بحري بول شليس، تولى قيادة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط والأسطول الخامس.

يشار إلى أن الأسطول الخامس التابع لسلاح البحرية الأمريكي يتخد من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له، ويصفه خبراء أمريكيون بأنه أكثر الأساطيل الأمريكية إستراتيجية وأهمية في منطقة الخليج العربي.

وتخرج ستيرني، وهو من شيكاغو، بولاية إلينوي الأمريكية، من نوتردام في عام 1982 قبل تكليفه للعمل كضابط في البحرية وخدم في وقت لاحق كطيار مقاتل.

وقبل توليه قيادة الأسطول الخامس في مايو الماضي، شغل العديد من المناصب الرفيعة، بما في ذلك قيادة مجموعة “Carrier Strike” والعمل كمدير لعمليات القيادة المركزية الأمريكية.