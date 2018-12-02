بدعوى ان احتجاجاتهم ليست سلمية.. الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارىء لمواجهة اصحاب السترات الصفراء
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جرينتش+2 11:42
في قمة العشرين.. ترودو وحده اثار قضية خاشقجي وابن سلمان قدم رداً غير مُقنع

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