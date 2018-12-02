بدعوى ان احتجاجاتهم ليست سلمية.. الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارىء لمواجهة اصحاب السترات الصفراء
أهم العناوين
جرينتش+2 04:29
فاسد في بلاده واسد على العرب.. الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات بالرشوة لنتنياهو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني