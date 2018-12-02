فاسد في بلاده واسد على العرب.. الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات بالرشوة لنتنياهو

أفادت تقارير إعلامية، بأن الشرطة الإسرائيلية أوصت اليوم الأحد، بتوجيه اتهامات الرشوة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويواجه نتنياهو، أزمات مختلفة، أبرزها تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معه باتهامات فساد، إضافة إلى تلقيه رشاوي، إلى جانب الأزمة الحكومية التي قد تفضي لإجراء انتخابات مبكرة، خاصة بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.

وتقول صحيفة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية في تقرير لها نشر اليوم الأحد، إن قضية “بيزك” أو ما يعرف بقضية “4000” قد تفكك عرش “الملك بيبي” كما يعرف في إسرائيل.

وتدور قضية رقم “4000” بالأساس حول تلقي شركة الاتصالات الأكبر في إسرائيل “بيزك” تسهيلات كبيرة مقابل رشاوي وتغطية داعمة لنتنياهو وزوجته سارة.

ويواجه نتنياهو أيضاً اتهامات أخرى، أهمها تلقي رشاوي وهدايا من شخصيات معروفة، وتعرف بالقضية رقم “1000”، و”قضية الغواصات”، إلى جانب قضية صحيفة “إسرائيل هيوم” أو “2000” والتي تتعلق بمحادثات سرية تسربت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، جرت بين نتنياهو وصاحب صحيفة “يديعوت احرونوت” الرائدة، أرنون نوني موزيس، والتي تنتقد بشكل دوري رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتقول الشرطة إن الرجلين بحثا تقييد انتشار صحيفة “إسرائيل هيوم” المنافسة بتشريعات وطرق أخرى مقابل تخفيف هجمات “احرونوت” على نتانياهو.

وترى الصحافة العبرية، والعالمية على حد سواء، أن قضية رقم “4000” هي الأبرز بين تلك القضايا الأربعة، وتقول صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن المدعي العام الإسرائيلي، إن قضية “4000” هي الرصاصة الأخيرة التي لن يستطيع نتانياهو مراوغتها، كونها تنطوي على رشوة كبيرة تهدد استقرار حكومته المترنحة.

وتؤكد “واشنطن بوست”، أن المدعي العام الإسرائيلي قد يبدي تعاوناً سرياً مع نتانياهو، كأن يعرض عليه الاستقالة أو عدم الترشح للانتخابات إن جرت، مقابل إغلاق ملفات الفساد المتعلقة به، وإحالته للتقاعد بـ”كرامة”.

ويقول البعض، إن محاولة نتنياهو عدم اللجوء إلى انتخابات مبكرة، تفسر خوفه من اقتراب انتهاء مسيرته السياسية الطويلة، وتؤكد القناة “العاشرة” العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية تجري بالتعاون مع الادعاء العام بحثاً موسعاً في قضية “4000” للوصول إلى خطوط عريضة تكشف لعبة استغلال السطلة، في حين أن نتنياهو يتجهز للسيناريو الأسوأ بتحضير خط دفاع يحميه من السقوط المدوي.