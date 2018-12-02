راغب علامة ينصرف مؤقتاً عن الفن ويتجه الى السياسة.. الله يستر

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على أحداث العنف التي تشهدها باريس حاليًا، مؤكدا رفضه هذه الأعمال العنف والشغب بشرط.

وكتب “علامة” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا ضد أعمال الشغب والزعرنة التي حدثت في شوارع باريس”، وتابع “الاحتجاج على أبواب المسؤولين عن ظلم الشعب هو الوسيلة الحق ليصل صوت المحتجين إلى المكان الصحيح”.

وأعرب عن أمله في أن يفكر الشعب اللبناني يوما ما بمصلحته لا بمصلحة المسؤولين عن دمار المجتمع.

جدير بالذكر أن شوارع باريس شهدت في الأونة الأخيرة احتجاجات كبيرة بسبب زيادة أسعار الوقود المبالغ فيها مما دفع المواطنين للاحتجاج على أبواب المسئولين.