دراسة تكشف ان المرأة تفضل الرجل الذي يعطي الاولوية لاسرته قبل عمله

كشفت دراسة استقصائية جديدة أجراها فريق من الباحثين في بلجيكا، عن الصنف المفضل من الرجال و الذي تنجذب إليه النساء.

وذكر موقع المجلة الألمانية “فوكوس” أن الباحثين أجروا البحث من خلال طرح سؤال أيهما أكثر جاذبية: الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل أم للأسرة؟ .. وبالتالي استقصاء آراء شرائح مختلفة في المجتمع.

وكان البحث العلمي عبارة عن 3 دراسات استقصائية منفصلة، في الدراسة الأولى استجوب الباحثان 87 طالبة سألوهن عن نوع الرجال الذي يفضلنه بشكل عام. وبعدها المواصفات التي يتمنين أن تكون في شريك المستقبل.

أما الدراسة الثانية فشملت 224 مشاركة من مختلف الفئات العمرية. واقتصرت الدراسة الثالثة فقط على عينة من النساء المتزوجات أو المرتبطات برجل.

وخلص الباحثون إلى أن العينة في الدراسة الأولى “يجدن الرجل العاطفي الذي يحب الأسرة أكثر جاذبية من الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل على حساب الأسرة”.

وفي الدراسة الثانية فالنساء المستجوبات عبرن على أنهن يأملن أن يكون شريك حياتهن شخصا يحب الأسرة ويعطيها الأولوية، أما الدراسة الأخيرة خلصت أيضا إلى أن النساء المتزوجات أوضحن أنه كلما كان الرجل يركز على عائلته أكثر من عمله يشعرن بسعادة أكبر في حياتهن العاطفية.

وبحسب موقع “فوكوس” فإن من بين التفسيرات لهذه النتائج أن الرجل المرتبط بأسرته يُنظر إليه على أنه سيكون أبا صالحا وسندا لأسرته.

ويشار إلى أن فرص النجاح في الحياة المهنية صارت أفضل أمام النساء وهذا ما يجعلهن على الأرجح يفضلن الارتباط برجل يعطي الأفضلية للحياة العائلية بالدرجة الأولى.