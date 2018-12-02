جماعة الاخوان تستعد لانتخاب رئيس لمجلس الشورى بدلاً من بني ارشيد

عمان ـ قدس برس

من المقرر أن يعقد مجلس شورى جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، يوم الخميس القادم، اجتماعاً من أجل انتخاب رئيس جديد لمجلس الشورى، بدلاً من رئيسه المستقيل زكي بني ارشيد.

وقال مصدر مطلع داخل الجماعة، إن الاجتماع سيبحث في اقتراح المكتب التنفيذي، حول إقرار مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للجماعة.

وأضاف المصدر الذي طلب من “قدس برس”، عدم ذكر اسمه، أنه من المرجح انتخاب حمزة منصور رئيساً للمجلس، حيث سيرشحه تحالف تياري الحمائم والوسط، اللذين يشكلان غالبية أعضاء مجلس الشورى.

يشار إلى أن بني ارشيد أعلن في شهر أغسطس / آب الماضي، بشكل مفاجئ، استقالته من رئاسة مجلس شورى الجماعة.

وقال بني ارشيد حينها، إن استقالته ليست لها أي أبعاد سياسية، وإنما جاءت بناء على رغبة شخصية، مؤكداً أنه سيبقى عضواً فاعلاً في جماعة “الإخوان المسلمين”، إلا أن بعض المراقبين ربطوا استقالته بوجود خلافات متصاعدة داخل الجماعة.