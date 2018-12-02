” المستورة” ليفني تعرض خطتها لتعزيز سلطة عباس وإضعاف حركة حماس

اقترحت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تقديم خطة جديدة على الفلسطينيين، في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.

وقالت تسيبي ليفني، إنه في حال فاز حزب “المعسكر الصهيوني” (الحزب الذي ترأسه) بالانتخابات المقبلة، فإنه سيجدد المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)”.

وأوضحت ليفني، يوم امس السبت، خلال حدث ثقافي، أن خطتها المستقبلية مع الفلسطينيين قائمة على الانفصال عنهم، على أن يكون هذا الأمر ضمن مفاوضات مع أبو مازن.

وأضافت ليفني في حوارها أن هدفها هو إقامة دولة يهودية ديمقراطية، مضيفة أنها ستهدف إلى إضعاف حركة حماس، كأحد أهدافها المستقبلية.