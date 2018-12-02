العرافة البلغارية “فانغا” تتنبأ بنشوب أزمة اقتصادية عالمية وانهيار النظام القديم

شارفت سنة 2018 على الانتهاء، وبدأ التحدث عن توقعات عام 2019، ويوجد الكثير من العرافين المشهورين الذين توقعو ما سيحدث في العام القادم، ومنهم فانغا العرافة البلغارية فانغا، فماذا ينتظرنا في عام 2019 كما توقعت هذه العرافة.

أحداث في العالم

قالت فانغا: “النظام القديم سينهار، لكن الطبيعة لا تتسامح مع الفراغ، وبطبيعة الحال، سيتم استبداله بنظام أخر”، وفقا لموقع predskazanie.

وتوقعت فانغا أنه سيكون أزمة اقتصادية عالمية، ستفقد الكثير من الناس على وجه الأرض مدخراتهم وعملهم، ويمكن تسمية عام 2019 بسنة الاضطرابات الكبيرة، وفي المقام الأول، سيؤثر على أوروبا الغربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول المتضامنة معها.

سوف تحدث مشاكل في الولايات المتحدة دون تأثير من روسيا. وقالت فانغا في هذا الصدد: “ستعم الفوضى في البلاد”. على ما يبدو، فإن السلطات الأمريكية لن تتخلى عن محاولات التدخل في الشؤون الروسية وتشويه سمعت روسيا، ولكنها ستحصل في النهاية على رد قاسي.

وتوقعت فانغا أنه بحلول أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2019 ، سيكون العالم على شفا حرب كبيرة. وهذا الاحتمال في ضوء الوضع الحالي للأمور لا يمكن استبعاده. ولكن يجب أن نتذكر أنها قدمت العديد من هذه التنبؤات. فقد تنبأت بأن عام 2014 سيكون أسوأ عام ولكن الحمد لله لم يكن كذلك. ونأمل أن يمر عام 2019 بسلام أيضا.

الطبيعة، علم البيئة

“الأرض سوف تتمرد وسيعاني الكثير من الناس”، هكذا قالت فانغا عن عام 2019. ربما قصدت حدوث الكوارث الطبيعية المدمرة.

هي لم تحدد ماذا قصدت بتعب الأرض لذلك إذا صدقنا فانغا يجب أن نتوقع أي “مفاجآت”. على سبيل المثال، تصر العرافة المعروفة فيرا ليون على أنه في العام المقبل سيكون هناك انفجار ليلوستون. وإذا حدث ذلك بالفعل، فسيكون هذا أكثر كفايا ليسجل بأنه حدث مهم في عام 2019.

وأكدت فانغا أن “المشاكل ستأتي إلى الأرض من السماء. سيلامس كوكب ضخم الأرض ويجلب الدمار والفقر للناس”. وقد أكد هذه النبوءة العلماء، فوفقا لهم، إن الجرم السماوي سيقترب من الأرض في العام المقبل لكن مسار حركته التي يحسبها علماء الفلك يبعث على الأمل في أن كل شيء سيكون على ما يرام، لأنه وفقا للحسابات، فإن الكويكب سوف يطير بالقرب من الأرض، ولكنه لن يلمسها.

التكنولوجيا

اهتمت فانغا بهذا الموضوع وقالت: “القطارات ستحلق إلى الشمس”. ويعتقد الخبراء أنها قصدت قطارات الجيل الجديد التي سوف تتحرك على وسادات هوائية، والأن يجري العمل عليها.