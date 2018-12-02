الأمن يضبط 17 عاملة اسيوية هاربة 

من بين اكثر من الفي عاملة اجنبية هاربة ، ضبطت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل من غير الأردنيين اليوم الأحد، 17 عاملة من جنسيات آسيوية مختلفة، معظمهن هاربات من منازل مواطنين أردنيين، ويعملن في مكاتب غير مرخصة، ومعمم عنهن.

وقدحذرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، المواطنين من التعامل مع المكاتب غير المرخصة الذين يستغلون عاملات منازل هاربات ومن ثم تشغيلهن بالمياومة.

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