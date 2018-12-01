وسائط الدفاع الجوي تهزم العدوان الاسرائيلي امس دون استخدام منظومة اس-300 / فيديو

شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على سوريا ليل امس الاول الخميس، حيث تصدت له بكفاءة واقتدار قوات الدفاع الجوي السورية.

وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية إنه أول هجوم إسرائيلي كبير بعد انقطاع طويل على منشآت سورية جنوب العاصمة دمشق.

وقالت مصادر سورية إن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت غالبية الأهداف المعادية التي اخترقت الأجواء السورية مساء امس الاول الخميس.

والمقصود بالأهداف المعادية هي الصواريخ الإسرائيلية أو القنابل الموجهة ذات الدقة العالية.

ويشار إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية استخدمت منظومات صواريخ “بوك-إم2أ” ومنظومات “بانتسير-إس1” الصاروخية المدفعية لصد الهجوم الإسرائيلي.

​أما بالنسبة لمنظومات صواريخ “إس-300” التي حصلت سوريا عليها مؤخرا فتشير كل الدلائل إلى أنها لم تباشر مهمتها القتالية بعد، حيث يجري إعداد الطواقم السورية لتشغيلها كما أشارت إلى ذلك “روسيسكايا غازيتا”.