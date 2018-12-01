مصر تنال حصة الاسد من الجوائز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

اختتمت مساء أمس الاول الخميس فعاليات الدورة الـ 40 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ الدولي برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بحفل داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حضره العديد من نجوم ونجمات الفن اللواتي تألقن على السجادة الحمراء للمهرجان، كما تم اعلان جوائز المسابقات المختلفة.

وحضر حفل الختام من الفنانين محمود حميدة، إلهام شاهين، بسمة، ياسمين رئيس، مي سليم، ميس حمدان، دانا حمدان، و​رانيا يوسف​ التي اثارت جدلاً كبيراً بسبب الفستان الجريء جداً الذي حضرت به الحفل، مريم حسن، لقاء الخميسي، إيمي سالم، هدى المفتي، سما المصري، رانيا منصور، نجلاء بدر، صبري فواز، فيفي عبده، عائشة بن أحمد، منى هلا، أبو بكر شوقي، نور اللبنانية، مادلين طبر، سيد رجب، أمل رزق، منال سلامة، سارة عبد الرحمن وباسل الزارو.

كما تواجد في الحفل ظافر العابدين، أحمد حاتم، عمرو الليثي، ثراء جبيل، محمود الليثي، سلوى محمد علي، داليا البحيري، فراس سعيد، طارق عبد العزيز، المخرج وائل احسان، أروى جودة، صبا مبارك، تامر حبيب، المخرج عمرو سلامة، دينا فؤاد، داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، الفنانة غالية بن علي، شيرين رضا، هبة السيسي، خالد سليم، ايناس الليثي، ميار الغيطي، مي الغيطي، جمال سليمان وأحمد مجدي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان القائمة الكاملة لجوائز المهرجان، حيث حازت مصر على العديد من الجوائز عبر الأعمال والفنانين المشاركين بإسمها في المهرجان، إذ نجح فيلم “ورد مسموم” في حصد 3 جوائز، بينما تمكّن الممثل شريف دسوقي من حصد جائزة أحسن ممثل عن فيلمه “ليل خارجي”، وذهبت جائزة صندق الأمم المتحدة للشباب لفيلم “ورد مسموم” (مصر)، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فحصدها فيلم “هي” (كوسوفو، فرنسا)، وجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير ذهبت لفيلم “إخوان” (كندا، تونس، السويد)، وحصد الفيلم اللبناني “طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي” إخراج غسان حلواني، جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني، أما جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، فذهبت لفيلم “آجا” إخراج ميلكو لازاروف (بلغاريا، ألمانيا، فرنسا).

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، حصد جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، فيلم “ورد مسموم” إخراج أحمد فوزي صالح (مصر)، جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، لفيلم “فتوى” إخراج محمود بن محمود (تونس)، وجائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك تيوك بقيمة 15 ألف دولار، ذهبت أيضا لـ”ورد مسموم” (مصر)، أما جائزة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) – في ذكرى سمير فريد- فحصدها فيلم “ليلة الأثنى عشر عامًا” إخراج ألفارو بريخنر (أوروغواي، الأرجنتين، إسبانيا).

وفي المسابقة الدولية للمهرجان، ذهبت جائزة أحسن إسهام فني، لفيلم “الزوجة الثالثة” إخراج آش مايفير (فيتنام)، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، حصدها “طيور المعبر” إخراج كريستينا جاليدو وتشيرو جويرا، سيناريو ماريا كاميلا آرياس وجاك تولموند فيدال (كولومبيا، الدنمارك، المكسيك).

أما جائزة أحسن ممثلة في المهرجان، فحصدتها صوفيا ساموشي، عن فيلم “ذات يوم” إخراج صوفيا سيلاجي (المجر)، وجائزة أحسن ممثل في المهرجان، ذهبت لشريف دسوقي – عن “ليل/ خارجي” إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر)، والهرم البرونزي لأحسن فيلم عمل أول أو ثاني، حصدها “طاعة” إخراج جايمي جونز (بريطانيا)، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج، حصدها “مانتا راي” إخراج بوتيفونج أرونفينج (تايلاند، فرنسا، الصين)، و”دونباس” إخراج سيرجي لوزنتسا (ألمانيا، أوكرانيا، فرنسا)، والهرم الذهبي لأحسن مخرج، تُمنح للمنتج، ذهبت لـ “ليلة الأثنى عشر عامًا” إخراج ألفارو بريخنر (أوروغواي، الأرجنتين، إسبانيا).

اختتمت مساء أمس الاول الخميس فعاليات الدورة الـ 40 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ الدولي برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بحفل داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حضره العديد من نجوم ونجمات الفن اللواتي تألقن على السجادة الحمراء للمهرجان، كما تم اعلان جوائز المسابقات المختلفة.

وحضر حفل الختام من الفنانين محمود حميدة، إلهام شاهين، بسمة، ياسمين رئيس، مي سليم، ميس حمدان، دانا حمدان، و​رانيا يوسف​ التي اثارت جدلاً كبيراً بسبب الفستان الجريء جداً الذي حضرت به الحفل، مريم حسن، لقاء الخميسي، إيمي سالم، هدى المفتي، سما المصري، رانيا منصور، نجلاء بدر، صبري فواز، فيفي عبده، عائشة بن أحمد، منى هلا، أبو بكر شوقي، نور اللبنانية، مادلين طبر، سيد رجب، أمل رزق، منال سلامة، سارة عبد الرحمن وباسل الزارو.

كما تواجد في الحفل ظافر العابدين، أحمد حاتم، عمرو الليثي، ثراء جبيل، محمود الليثي، سلوى محمد علي، داليا البحيري، فراس سعيد، طارق عبد العزيز، المخرج وائل احسان، أروى جودة، صبا مبارك، تامر حبيب، المخرج عمرو سلامة، دينا فؤاد، داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، الفنانة غالية بن علي، شيرين رضا، هبة السيسي، خالد سليم، ايناس الليثي، ميار الغيطي، مي الغيطي، جمال سليمان وأحمد مجدي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان القائمة الكاملة لجوائز المهرجان، حيث حازت مصر على العديد من الجوائز عبر الأعمال والفنانين المشاركين بإسمها في المهرجان، إذ نجح فيلم “ورد مسموم” في حصد 3 جوائز، بينما تمكّن الممثل شريف دسوقي من حصد جائزة أحسن ممثل عن فيلمه “ليل خارجي”، وذهبت جائزة صندق الأمم المتحدة للشباب لفيلم “ورد مسموم” (مصر)، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فحصدها فيلم “هي” (كوسوفو، فرنسا)، وجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير ذهبت لفيلم “إخوان” (كندا، تونس، السويد)، وحصد الفيلم اللبناني “طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي” إخراج غسان حلواني، جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني، أما جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، فذهبت لفيلم “آجا” إخراج ميلكو لازاروف (بلغاريا، ألمانيا، فرنسا).

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، حصد جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، فيلم “ورد مسموم” إخراج أحمد فوزي صالح (مصر)، جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، لفيلم “فتوى” إخراج محمود بن محمود (تونس)، وجائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك تيوك بقيمة 15 ألف دولار، ذهبت أيضا لـ”ورد مسموم” (مصر)، أما جائزة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) – في ذكرى سمير فريد- فحصدها فيلم “ليلة الأثنى عشر عامًا” إخراج ألفارو بريخنر (أوروغواي، الأرجنتين، إسبانيا).

وفي المسابقة الدولية للمهرجان، ذهبت جائزة أحسن إسهام فني، لفيلم “الزوجة الثالثة” إخراج آش مايفير (فيتنام)، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، حصدها “طيور المعبر” إخراج كريستينا جاليدو وتشيرو جويرا، سيناريو ماريا كاميلا آرياس وجاك تولموند فيدال (كولومبيا، الدنمارك، المكسيك).

أما جائزة أحسن ممثلة في المهرجان، فحصدتها صوفيا ساموشي، عن فيلم “ذات يوم” إخراج صوفيا سيلاجي (المجر)، وجائزة أحسن ممثل في المهرجان، ذهبت لشريف دسوقي – عن “ليل/ خارجي” إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر)، والهرم البرونزي لأحسن فيلم عمل أول أو ثاني، حصدها “طاعة” إخراج جايمي جونز (بريطانيا)، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج، حصدها “مانتا راي” إخراج بوتيفونج أرونفينج (تايلاند، فرنسا، الصين)، و”دونباس” إخراج سيرجي لوزنتسا (ألمانيا، أوكرانيا، فرنسا)، والهرم الذهبي لأحسن مخرج، تُمنح للمنتج، ذهبت لـ “ليلة الأثنى عشر عامًا” إخراج ألفارو بريخنر (أوروغواي، الأرجنتين، إسبانيا).