اول الغضب هتاف.. مئات الأردنيين يتظاهرون احتجاجاً على قانون الضريبة الجديد ويهتفون لاول "مرة ارحل يا رزاز"
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جرينتش+2 03:53
مدعي عام محكمة امن الدولة يقرر توقيف 4 أشخاص بتهمة تشكيل عصابة بقصد السلب والتعدي على الأموال

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