مدعي عام محكمة امن الدولة يقرر توقيف 4 أشخاص بتهمة تشكيل عصابة بقصد السلب والتعدي على الأموال

قرر مدعي محكمة أمن الدولة توقيف أربعة أشخاص 15 يوما عن تهمة السلب وتشكيل عصابة للتعدي على الأموال بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.

وقال في بيان صحفي اليوم السبت ان العاملين في البحث الجنائي تلقوا قبل أيام بلاغا بقيام مجموعة من الأشخاص المجهولين والملثمين بالدخول إلى احد المحال التجارية ( سوبر ماركت ) في منطقة جبل الحسين وقاموا بضرب صاحب المحل وأخذ مبالغ مالية وبطاقات خلوية وكمية من مادة الدخان تحت التهديد بواسطة سلاح ناري كان بحوزتهم ولاذوا بالفرار .

وأضاف الناطق الإعلامي ان فريقا تحقيقيا من البحث الجنائي ، وبعد جمع المعلومات من مسرح الجريمة ، تمكن من تحديد هوية أربعة أشخاص اشتبه بهم بارتكاب الجريمة ، حيث القي القبض عليهم بعد مداهمة أماكن تواجدهم ، وتبين أن احدهم من جنسية عربية ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب الجريمة بالاتفاق.

وقال إنه جرى تحويل المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة الذي قرر توقيفهم 15 يوما عن تهمة السلب وتشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال .