عن 94 عاماً.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، عن عمر ناهز 94 عاما.

وأعلن متحدث باسم عائلة بوش، اليوم السبت، عن وفاة بوش الأب، الذي كان يعاني من عدة أمراض. وشغل الرئاسة الأمريكية لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وفي نيسان الماضي أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستين بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.

وولد الرئيس بوش الأب في 12 يونيو/حزيران 1924، وبالتالي تجاوز عمره رقما قياسيا حققه الرئيس جيرالد فورد، الذي توفي عام 2006 عن 93 عاما و165 يوما.

وبوش الاب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك والد حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وبقي من الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة حتى الآن كل من باراك أوباما، وجورج بوش الأبن، وبيل كلينتون، وجيمي كارتر.