عزة ابراهيم يعزي رفيقه اللبناني حسن بيان بوفاة والده

الرفيق القائد المجاهد بعث المجاهد عزة ابراهيم، الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي العراقي ببرقية تعزية التالية الى الرفيق حسن بيان، عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أمين سر قيادة قطر لبنان

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ﴾

صدق الله العظيم

الرفيق العزيز حسن بيان المحترم

عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي أمين سر قيادة قطر لبنان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة والدتكم مؤمنين صابرين مسلمين بقضاء الله وقدره ..

أسأل الله العلي القدير ان يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلهمكم وأهلكم الكرام الصبر والسلوان وان يجعلها خاتمة السوء والاحزان.

تقبل أخي العزيز تعازي بهذا المصاب الأليم وأنقل تعازي الى الاخوة والاخوات في عائلتكم الكريمة وأن يحفظكم ويحفظ العائلة الكريمة من كل سوء.

وانا لله وانا اليه راجعون

اخوكم

عزة ابراهيم

الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي

القائد الاعلى للجهاد والتحرير