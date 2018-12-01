عدد جديد من مجلة طلقة تنوير

صدر عدد كانون الاول من مجلة طلقة تنوير، المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.

وفيما يلي ابرز ما جاء في هذا العدد..

– المشروع القومي في مواجهة الاحتراق الذاتي/ عبدالناصر بدروشي

– الهوية العربية من الدفاع إلى الهجوم/ بشار شخاترة

– وثيقتا المخابرات المركزية الأمريكية CIA عن سورية لعامي 1983 و1986/ إبراهيم علوش

– الصفحة الثقافية: الصوت الذي تفوح منه رائحة النيل/ طالب جميل

– قصيدة العدد: الشمس تتناول القهوة في صنعاء القديمة/ عبدالعزيز المقالح

– رسم العدد: اليمن يواجه العدوان

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http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/11/TT55.pdf

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