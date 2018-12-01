عادل امام يقاطع المسلسلات الرمضانية ويعود لبطولة الافلام السينمائية

يتفاوض المنتج جمال العدل مع عادل إمام على بطولة فيلم من إنتاجه، في إطار سياسة شركته للعودة للإنتاج السينمائي في الفترة المقبلة.

وقالت مصادر فنية، أن العدل وشقيقه السيناريست مدحت العدل يبحثان عن سيناريو سينمائي مناسب لإمام، الذي يفكر جدياً في الامتناع عن المشاركة في دراما رمضان المقبل، لاعتراضه على سياسة تخفيض أجور نجوم المسلسلات، ورغبته في الراحة من العمل في الدراما التليفزيونية.

وكشفت هذه المصادر، اتجاه “العدل غروب” لإنتاج 5 أفلام سينمائية، منها الفيلم الذي تعاقد محمد رمضان على بطولته.

يُذكر أن آخر أفلام عادل إمام كان فيلم “زهايمر”، الذي عُرض في عام 2010، وشاركه البطولة سعيد صالح، ونيللي كريم، وفتحي عبدالوهاب، ورانيا يوسف، وأحمد رزق، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج عمرو عرفة.