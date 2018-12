طرح “فستان الاحترام” في البرازيل للحد من التحرش الجنسي بالنساء/ فيديو

وسط ارتفاع حالات التحرش الجنسي في البرازيل، صممت إحدى الوكالات فستانا ذكيا للنساء والفتيات، من أجل الحد من هذه الظاهرة.

وصممت وكالة “أوغيلفي” للإعلانات، الفستان كجزء من مشروع يحمل اسم “فستان الاحترام”، والذي أطلقته شركة المشروبات الغازية العالمية “شويبس”.

والفستان مزود بأجهزة استشعار، لرصد اللمس “غير المرغوب”، على أجساد الفتيات والسيدات.

وأرسلت وكالة “أوغيلفي” 3 نساء يرتدين الفستان الذكي، إلى أحد الملاهي الليلية في ساو باولو في البرازيل، بغرض تسجيل عدد مرات تعرضن للمس غير مرغوب، وذلك على مدار 4 ساعات تقريبا.

وأظهرت البيانات التي جمعها الثوب الحساس للمس، أن النساء تم لمسهن 157 مرة على مدار ثلاث ساعات و47 دقيقة، أي أكثر من 40 مرة في الساعة الواحدة.

كما بينت أجهزة الاستشعار في الفستان، أن النساء تعرضن للمس حول الخصر والكتفين والذراعين، وكذلك على الأرداف والفخذين.

ووفقا لمسح أجري عبر الإنترنت، أجرته المنظمة النسائية غير الحكومية “ثينك أولغا”، فإن هناك نحو 86% من النساء في البرازيل يتعرضن للتحرش في الحانات أو النوادي.

