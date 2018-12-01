دائرة الضريبة تعلن ان إعفاء الغرامات يشمل الأرصدة المقسطة حال التسديد

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين قسطوا الأرصدة المترتبة عليهم سواء ضريبة الدخل او المبيعات او الغرامات فقط، ويرغبون بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات، الى مراجعة مراكز الدائرة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضحت الدائرة في بيان أصدرته اليوم السبت، إن بإمكان المكلفين المعنيين تسديد كامل ارصدة ضريبة الدخل او المبيعات قبل نهاية العام الحالي لإعفائهم من كامل الغرامات والفوائد المتحققة عليهم وبالتالي إلغاء عملية التقسيط”.

واشارت الى أنه في حال كانت عملية التقسيط لأرصدة جميعها غرامات فقط، “يتم تقاضي ما نسبته 25 بالمئة من كامل الرصيد وإعفاؤهم من 75 بالمئة الباقية اذا تم التسديد قبل نهاية العام الحالي”.