ثبت بالوجه العلمي ان الكاكاو أفضل مشروب للصحة في الشتاء

أكد علماء على أن مشروب الكاكاو يعد الأفضل في موسم البرد، فهو إضافة إلى طعمه اللذيذ، يؤثر إيجابيا في الجسم في هذه الفترة الصعبة، ويخفض من الالتهابات وتأثيرها على الجسم.

ووفقا لتقرير الوكالة الأوروبية للأمن الغذائي، وللحفاظ على الصحة، يجب على الإنسان تناول 2.5 غرام من مسحوق الكاكاو أو 10 غرامات من الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر يوميا.

وقد أثبت علماء من جامعة ريدينغ، أن تناول الكاكاو يحفز نمو البكتيريا الضرورية ويخفض من التهابات الأمعاء، ما يعزز جهاز المناعة.

أما الفائدة الأساسية للكاكاو بحسب الخبراء فهي التأثير الإيجابي في الخلايا العصبية، حيث يساعدها على التعافي وإعادة الاتصال بالدماغ الذي يتضرر كثيرا من الإجهادات اليومية. ولأن الشتاء بارد والفترة المظلمة في اليوم طويلة، فإن تناول الكاكاو ينعش ويحسن المزاج ومقاومة الاكتئاب لأنه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يساعد على التكيف مع التوتر العصبي ويخففه ويحسن النوم.

كما اتضح أن الذين يتناولون الكاكاو بصورة دورية هم أقل عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب من الآخرين، لأن الكاكاو يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تجدد الميتوكوندريا، مركز الطاقة في الخلايا. كما أن الكاكاو يحتوي على مادة مضادة للأكسدة تحسن تدفق الدم في الدماغ وتحسن الذاكرة وتخفض ضغط الدم.