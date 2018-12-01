باقة من نساء زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين بالارجنتين

التقطت عدسات المصورين صورا لزوجات زعماء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفي صورة مشتركة لهن ظهرت كل من السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان، زوجة رئيس وزراء كندا صوفي غريغوار ترودو، زوجة الرئيس الصيني بنغ لي يوان، السيدة الأولى في الأرجنتين جوليانا عواضة، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، زوجة رئيس وزراء سنغافورة لونغ هو تشينغ، زوجة رئيس المجلس الأوروبي مالغورزاتا تاسك، السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، زوجة رئيس الوزراء الياباني أكي آبي، وزوجة رئيس كوريا الجنوبية كيم جونغ سوك.