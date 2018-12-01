اول الغضب هتاف.. مئات الأردنيين يتظاهرون احتجاجاً على قانون الضريبة الجديد ويهتفون لاول “مرة ارحل يا رزاز”

تظاهر مئات الأردنيين يوم امس الجمعة بوسط عمان في أول احتجاج على قانون جديد للضريبة يدعمه صندوق النقد الدولي كان قد أقره البرلمان هذا الشهر.

وردد نحو 300 شخص هتافات مناهضة للحكومة واحتشدوا قرب مكان لانتظار السيارات حيث فرضت الشرطة عليهم طوقا أمنيا لمنعهم من التوجه إلى مكتب رئيس الحكومة عمر الرزاز.

وهتف عشرات من المحتجين قائلين ”ارحل يا رزاز“ واتهموا الحكومة بنهب أموالهم والفشل في علاج الفساد المتفشي على مستوى عال ووضع حد لتبديد الأموال العامة.

كان البرلمان الأردني الموالي في معظمه للحكومة قد أقر قانونا للضريبة يحظى بدعم صندوق النقد الدولي قبل نحو أسبوعين. ويفرض القانون زيادات ضريبية حادة من أجل تقليص الدين العام القياسي والمساعدة في إعادة الاقتصاد إلى مساره بعد أن تضرر من الصراعات في المنطقة.

وغير العاهل الأردني الملك عبد الله الحكومة في يونيو حزيران بعد أن أدى إقدامها على فرض قانون للضريبة في وقت سابق إلى موجة نادرة من الاحتجاجات وذلك بعد أشهر قليلة من فرض زيادات ضريبية كبيرة على سلع أساسية. وأُعيد صياغة الزيادات الضريبية في القانون الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرا.

وتصاعد الغضب الشعبي في الأسابيع القليلة الماضية تجاه حكومة الرزاز. ويقول كثيرون إنه لم يدخل سوى تغييرات شكلية على قانون الضريبة السابق ولم يف بتعهداته بالحد من تبديد الأموال وتحجيم الفساد.