28 اصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة بقطاع غزة في جمعة “التضامن مع الشعب الفلسطيني”

• غزة – فلسطين اليوم

أصيب 28 فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحفي مساء اليوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة والتي جاءت بعنوان جمعة “التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن 28 مواطناً وصلوا إلى المستشفيات داخل قطاع غزة بعد إصابتهم بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق القطاع، بينهم الصحفي محمد مهاوش والذي أصيب بطلق متفجر في القدم شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأوضح القدرة، أن قوات الاحتلال استهدفت سيارات الاسعاف بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تواجدها في مخيم ملكة شرق قطاع غزة ما أدى إلى تحطم زجاج إحدى السيارات التابعة للهلال الاحمر الفلسطيني.

كانت الجماهير الفلسطينية توافدت منذ ظهر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة الحاشدة في الجمعة الـ36 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي أطلق عليها “جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني”، مطالبين العالم أجمع بضرورة رفع الحصار عن القطاع وحق أبناء شعبنا في العودة إلى أراضيه المحتلة عام 48.

وفور توافد المواطنين لمخيمات العودة الخمسة أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني والمتفجر وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرات السلمية ما أدى لإصابة 28 مواطناً بالرصاص والعشرات بالاختناق الشديد.

وقد التزم المشاركون في المسيرات التزموا بقرار الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بسلمية المسيرة، ولم يشعلوا الإطارات ولم يقتربوا كثيراً من السياج الحدودي، بهدف تفويت الفرصة على جنود الاحتلال.

يذكر أن مسيرات العودة وكسر الحصار قدانطلقت في 30 مارس / اذار الماضي للمطالبة بتطبيق قرار الأمم المتحدة الذي أعطى الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم والمطالبة أيضًا بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وقد اسفرت اعتداءات قوات الاحتلال على المسيرات السلمية منذ انطلاقها عن استشهاد أكثر من 220 مواطنًا، وإصابة أكثر من 23 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.