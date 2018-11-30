عامل أردني من العقبة يهاجم عاملين إسرائيليين في إيلات ويصيبهما بجروح خطيرة

الناصرة ـ قدس برس

قالت سائل إعلام عبرية، إن عاملا أردنيا في ميناء إيلات (جنوبا) قد هاجم صباح اليوم (الجمعة) عاملين إسرائيليين في الميناء وأصابهما بجروح خطيرة.

وقال الموقع الإخباري العبري (0404) نقلا عن متحدث باسم شرطة الاحتلال، إن العامل الأردني هاجم الإسرائيليين بمطرقة وأصابهما بجروح خطيرة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال العامل الأردني.

وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث ، وان جميع اتجاهات التحقيق قيد الدراسة في هذه المرحلة.

يشار إلى أن هناك اتفاقا بين عمان وتل أبيب، يقضي بتشغيل عمالة أردنية في مدينة إيلات الاسرائيلية والملاصقة لمدينة العقبة الأردنية.