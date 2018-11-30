“سلاسل ذهب” يتصدر اعمال الفنان السوري عبد الهادي الصباغ للعام المقبل

بدأ الفنان السوري عبد الهادي الصباغ التحضير للموسم الدرامي المقبل عبر مسلسل “سلاسل ذهب”، تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، وإنتاج شركة غولدن لاين.

وقالت مصادر فنية ان الصباغ سيؤدي شخصية “أبو خالد”، وهو رجل عجوز يهوى النساء، ويسعى دائمًا إلى إنشاء علاقات بالتقرب منهن. ويكون أحد ضحايا “مهيوب – بسام كوسا” يدخل معه بخلافات عديدة لكن المصائب تسقط فوق رأسه بشكل مستمر.

و”سلاسل ذهب” عمل بيئي شامي تدور أحداثه ضمن الحارات القديمة، في تحدٍّ يمكن وصفه بـ”الرجالي/ النسائي” ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ”زير نساء”، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيظهرن المرأة في قالب غير نمطي، في مثل هذا النوع من الأعمال، إذ يبرزن مكانة المرأة وتحكمها في قرارها.

ويتحول لاحقًا التحدي الذي يحافظ على خصائص “الحدوتة” ضمن بيئتها الشامية، إلى صراع ضمن تصاعد تشويقي، يصل إلى حدود المؤامرات واستخدام القوة من أطراف غير متوقعة، قد تكون على أيدي “الجنس اللطيف”، ليبدأ الصراع بين مكر الصائغ “مهيوب” ودسائس النساء.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب كوسا والصباغ كل من كاريس بشّار، وشكران مرتجى، وديمة بياعة، وجيني إسبر، ومها المصري، وسحر فوزي، وسامر إسماعيل، وعلي كريموسوسن أبو عفار، وعلي سكّر، ونورا العايق وغيرهم.