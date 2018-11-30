تشكيل لجنة تحقيق بحادثة خطأ تسليم جثة طفل في مستشفى البشير..



عمان ـ (بترا)

اوعز وزير الصحة الدكتور غازي الزبن لإدارة مستشفيات البشير بفتح تحقيق حول حادثة وقوع خطأ بتسليم جثة طفل لذويه.

وشدد الزبن على ضرورة اخذ عينات من الطفل المولود ومن والديه لإرسالها إلى المختبر الجنائي لإجراء فحص الحمض النووي لمطابقة النسب باعتباره الفيصل في مثل هذه النزاعات وكذلك التحقيق مع الموظفين المعنيين برعاية الحالة منذ الولادة لغاية تسليم الطفل، في حين اكدت ادارة المستشفى انها ستحاسب كل من شارك أو تسبب في الخطأ وبأحداث هذا الإرباك.

وقال مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، ان مواطنة انجبت مولودا يوم الاثنين الماضي وفور ولادته تم تحويله إلى قسم الخداج في نفس المستشفى كون الطفل قليل الحجم ويزن (1000) غم وبحاجة إلى حاضنة خداج لاستكمال النمو.

واوضح ان السجل الطبي والسجل الالكتروني (حكيم) بين أن المدعوة (يسره ح م )حامل في الشهر السابع أدخلت مستشفى النسائية والتوليد بتاريخ 26 / 11/ 2018 بحالة توقع ولادة وقد انجبت مولودا يزن (1000)غم وهو يعاني من عدم اكتمال للجهاز التنفسي وتعسر تنفسي ليتم تحويله فورا إلى قسم الخداج لحاجته لحاضنة الا ان الطفل توفي وتم تحويله إلى الطب الشرعي ليتم تسليمه إلى ذويه.

وقال انه عند تسلم الأهل جثة المولود تبين لهم أن الطفل المولود انثى، معتبرا ان هذا الخطأ يحدث في التواصل ما بين القابلات والأهالي بخصوص جنس المولود رغم وجوبية ان تكتب المعلومات فور الولادة على السجل الطبي وعلى اسوارة بلاستيكية حول معصم الطفل إذ لا تسمح بالتشكيك .

واضاف ان الادارة لن تتهاون مع اي تقصير .