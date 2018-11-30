الوحدة خير من جليس السوء.. دراسة حديثة تثبت ان الأذكياء يحبذون العزلة

رغم انها لم تستخدم منظومة "اس-300".. الدفاعات السورية تسقط غالبية الاهداف الاسرائيلية المعتدية الليلة الماضية
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جرينتش+2 09:48
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