اجازة اول دواء يعالج السرطان من منبعه وقبل ان ينتشر خطره

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية ، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه معالجة مرض السرطان من منبعه وأصله وللكبار والصغار، بحسب ما أفاد مفوض الهيئة الحكومية.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن ” العقار الجديد والذي يدعى فيتراكفي” (Vitrakvi) ، يعتمد على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته”.

وقال مفوض الهيئة الأميركية، سكوت غوتليب، إن “التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع منشأها في جسم الإنسان”.

واضاف أن ” العقار الجديد سوف يساعد مرضى السرطان للحصول على العلاج المناسب، حيث يساهم في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة”.

وكان قد تم تجربة الدواء فعلياً على البشر، وسجلت حالة شفاء طفلة خلال أشهر بعد تناول الدواء، وسوف يطرح الدواء على هيئتين، الأولى في هيئة أقراص أو كبسولات، والأخرى على هيئة دواء شراب للأطفال بشكل خاص.