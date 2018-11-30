إليسا تكذّب قناة العربية حول توقيفها جراء تضخم ثروتها

نفت النجمة اللبنانية إليسا، خبرًا منسوبًا إلى موقع قناة العربية الإخباري، بشأن توقيفها نتيجة تضخم ثروتها، معربة في الوقت ذاته عن استيائها من تداول الخبر.

وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن “الخبر على موقع قناة العربية الفضائية حول توقيفي وتضخم ثروتي خاطئ في كل كلمة ولا حقيقة منه أبدًا، عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة”.

وأضافت “للتوضيح فقد تواصل معي مسؤولون من العربية لنفي الخبر على موقعهم، بحيث أن الصورة المتداولة مركبة وتسيء إليّ وإلى العربية على حد سواء”.

يذكر أن آخر تغريدات إليسا عبر “تويتر” كانت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث طالبت النجمة اللبنانية النساء المتضرّرات بعدم الرضوخ، منتقدة صمتهن على ما يقترف في حقهن.

وقالت إن “العنف ضد المرأة منو رجولة ولا بطولة، العنف هوي جريمة وإذا المرأة ما حكيت وكسرت صمتها، ما حدا رح يحكي عنها”.